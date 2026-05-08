  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
38 kız öğrenciyi taciz etmişti! Sapık öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme… Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders Anneler Günü için 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildi Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti! Atakum’da İslami İlimler Zirvesi: 'Tefekkür Akademi' Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor Damarlardan çekiliyor ve...Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi tavsiyesi... Ölüm gemisinde mahsur kalmıştı! Dehşete düştüğü anı anlattı!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Kokusuna rağmen şifalı meyve olarak çok konuşulan bir gıdanın kaynağı çok merak ediliyor...

#1
Foto - Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Meyvesi, suyu, kabuğu ve tohumlarının tamamı değerli olan "Kokuşmuş Ayak Ağacı" (Hymenaea courbaril ) adı kadar faydalarıyla da dikkat çekiyor. Bilimsel adı Hymenaea courbaril olan ve keskin kokusuyla dikkat çeken "kokuşmuş ayak ağacı", yüzyıllardır hem besin hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Son araştırmalar, bu bitkinin modern gıda endüstrisi için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

#2
Foto - Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Güney Meksika'dan Amazon havzasına, Karayipler'den tropikal ormanlara kadar geniş bir alanda yetişen bu ağaç, yerel halk tarafından algarrobo, guapinol ve jatobá gibi farklı isimlerle biliniyor. İlk bakışta kokusuyla ön yargı yaratan bu bitki, aslında içerdiği besin değerleriyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Ağacın meyvesinde bulunan soluk renkli posa, hafif tatlı ve unumsu bir tada sahip. Kolayca kuruyabilen bu yapı sayesinde posa öğütülerek uzun süre saklanabiliyor. GÜÇLÜ BESİN KAYNAĞI Yüzyıllardır yerel topluluklar bu posayı un haline getirerek yulaf lapası, içecekler ve basit unlu mamuller hazırlıyor. Bu yönüyle ağaç, hem geleneksel mutfağın hem de günlük beslenmenin bir parçası olmayı sürdürüyor.

#4
Foto - Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Aynı zamanda hayvanlar için de önemli bir besin kaynağı olan ağaç, geleneksel tıpta da kendine yer buluyor.

#5
Foto - Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı

Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kronik solunum yolu enfeksiyonlarına karşı destekleyici olarak kullanıldığı biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!
Gündem

Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ce..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı
Gündem

Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 k..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23