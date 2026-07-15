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15 Temmuz Darbecilerde silah bizde bayrak vardı
15 Temmuz

Darbecilerde silah bizde bayrak vardı

Yeniakit Publisher
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Darbecilerde silah bizde bayrak vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Ankara sokaklarına inip gazi olan Durak Deniz, 15 Temmuz gecesi yaşananları Yeni Akit’e anlattı. Deniz, “Yaralandığımdan habersiz yollarda koşuyordum” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı önünde vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla yaralanan Deniz, şöyle konuştu: “Darbe yapıldığını görünce içimden bir ses benim hemen dışarıya çıkmam gerektiğini söyledi. Hemen abdestimi aldım ve kendimi dışarıya attım. Arkadaşlarla toplanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gittik. Sonra emniyette bir sıkıntı olmadığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na gitmemiz gerektiği söylendi. Biz de hiç düşünmeden oraya koştuk. Genelkurmay Başkanlığı’na yaklaştığımızda orada uçakların insanların üzerine ateş açtığını gördük. Zerre korkmadık. Arkamıza bakmadan ateşin olduğu yere gittik. O gece hiç kimse korkmuyordu. Onların ellerinde silah varken, bizim elimizde bayraklar vardı. Yerde yatan bir çocuk gördüm yaralı olduğu düşüncesiyle yanına gittim. Yanına vardığımda şehit olmuştu. O sırada askerler bizi gördü ve ateş etmeye başladı. Meğerse orada yaralanmışım ama haberim yok. Ateş kesilince tekrar yürümeye başladım. Biri yanıma gelerek ‘Ağabey sen yaralanmışsın, sırtın kanıyor’ dedi. O zaman yaralandığımı fark ettim. Acı hissetmiyordum, sıyırmıştı kurşun. Sonra bir baktık ki helikopter Meclis’in üstünden ateş ederek geliyor. Orada vücuduma saplanan şarapnel parçalarıyla yere yığıldım.”

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