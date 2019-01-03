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Darbeciler 'Teröristlerle çatışıyoruz' demiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada dinlenen tanık Cengiz Kandemir, 15 Temmuz'da neler olduğunu sorduğu subayların, "Teröristlerle çatışıyoruz" ifadelerini kullandığını aktardı.

03 Ocak 2019 Perşembe 07:04
Darbeciler 'Teröristlerle çatışıyoruz' demiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan tanık Cengiz Kandemir, 15 Temmuz akşamı nöbetçi çavuşun gelerek kamuflajlarını giymelerini söylediğini ve kendisinin de arasında bulunduğu erlerin konferans salonuna alınarak bekletildiklerini anlattı.

Kandemir, buradaki subaylara neler olduğunu sorduklarını, aralarından birinin "Teröristlerle çatışıyoruz" ifadelerini kullandığını, söz konusu subayların, erlerin cep telefonu kullanmaması ve kendi aralarında konuşmaması için tedbir aldıklarını belirtti.

Konferans salonunda bir süre bekledikten sonra başka yere götürüldüklerini ve burada çatışma seslerini duyduğunu aktaran Kandemir, "Olayların neden uzadığını sordum. Kim olduğunu bilmediğim subaylardan biri, 'polis üniformalı teröristler' olduğu için olayların uzun sürebileceğini söyledi." diye konuştu.

Tanık Kandemir, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Sabah saat 06.00-07.00 civarlarında bizi eksi üçüncü kata indirdiler. Burada mermi sesleri gelmeye başladı, mermiler sekip bize gelebilirdi. Ben şehadetimi getirmiştim. Yanımızdakilerden de silah kullananlar vardı. İçlerinden biri 'Mermimiz bitti' diyerek ağlamaklı duruma geldi. Daha sonra polise teslim olacaklarını konuştular. İlk önce bizi polise teslim edeceklerini söylediler, ardından da bizi önden gönderdiler."

Darbecilerin gece eğitimi bahanesi

Olay tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığında görev yapan tanık Üsteğmen Muhlis Koçak da dönemin okul komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun gece eğitimi planladığına dair tabur komutanınca kendisine bilgi verildiğini, eğitimde kendisine görev verilmediği için mesai bitiminde kışladan ayrıldığını aktardı.

Akşam saatlerinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ve görüştüğü kursiyer teğmenlerden birinin Okullar Komutanlığına başka birliklerden subayların geldiğini söylediğini kaydeden Koçak, bu subayların askeri öğrencileri darbe girişiminde kullandıklarını öğrendiğini ifade etti.

Görüşebildiği kursiyerlere kanunsuz bir işe karışmamaları telkininde bulunduğunu bildiren Koçak, Jandarma Genel Komutanlığına götürülen bazı kursiyer teğmenlerin kendisi ile irtibat sağladığını, onlara da silahlarını kullanmamaları talimatı verdiğini söyledi.

Tanık Koçak, 15 Temmuz ve devamında amirlerinin talimatları ile Jandarma Okullar Komutanlığında emniyeti sağlamak için faaliyette bulunduğunu belirtti.

Davanın görülmesine devam edilecek.

Kaynak: AA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:10
  1. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Jandarma Genel Komutanlığı
  5. Anadolu Ajansı

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