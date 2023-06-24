  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Darbeci Wagner’den yeni mesaj! 'Ya buraya gelecekler ya da...'
Dünya

Darbeci Wagner’den yeni mesaj! 'Ya buraya gelecekler ya da...'

Yeniakit Publisher
2023-06-24 11:29:00 -
Darbeci Wagner’den yeni mesaj! 'Ya buraya gelecekler ya da...'

Rus paralı güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Evgeny Prigojin, "Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” tehdidinde bulundu.

Yevgeniy Prigojin'in yönetimindeki paralı güvenlik şirketi Wagner, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşen Prigojin, “Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” dedi.

Rus paralı güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Evgeny Prigojin gece saatlerinde başlattığı isyanın ardından yeni bir video mesaj yayınladı. Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülen Prigojin, karargah binasına giriş yaptıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşerek taleplerini ileten Prigojin, “Buraya geldik. Rostov’da kontrolü sağladık. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Şoygu'yu (Rusya Savunma Bakanı) buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” ifadelerini kullandı. Prigojin ayrıca uçuşlarda ve ulaşımda aksamaların bulunmadığını belirtti.

Görüntülerde Yevkurov’un, Prigojin’in savaşçılarını geri çekmesini istediği, ancak Prigojin’in bu teklifi reddettiği görüldü. Ayrıca Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla karargah binasını kuşattığı anlar kameraya yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü
Ekonomi

Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü

Doları olanın zarar edeceğini sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, Haziran ayı ve diğer aylar için ilgili dikkat çeken bir tahm..
Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara g..
TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor
Teknoloji

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

Türkiye Kuveyt'le TB2 Bayraktar SİHA ihracatı anlaşmasını imzaladı. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımlarını gören Avrupa ülkesi Po..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23