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Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı sözde anlaşmanın yok hükmünde olduğunu bildirdi. Mısırlı muhalifler konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde "Anlaşma, Mısır'ın, sadece münhasır ekonomik bölgesinden, yüz milyarlarca dolardan ve bu bölgede bulunan tabi kaynaklardan feragat etmesi değil aynı zamanda gelecekte diğer bölgelerdeki kaynaklardan istifade etme şansını da ortadan kaldırması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:41:00 -
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Bina ve Kalkınma Partisi eski Başkanı Tarık ez-Zumur ve İnsan Hakları Ulusal Konseyi eski üyesi Üsame Rüşdi'nin de aralarında bulunduğu Mısırlı muhalifler, yaptıkları yazılı açıklamada, Yunanistan ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına çok sert tepki gösterdi.

Mısır'ın stratejik çıkarları, tarihi hakları ve doğal kaynaklarının korunması gerektiğine dikkatr çekilen açıklamada, Darbeci Sisi idaresindeki Mısır'ın "Bu anlaşmaların uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğu söyleminin" kabul edilemez ve mantıksız olduğu belirtildi.

"Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşmasının yok hükmünde" olduğu vurgulanan açıklamada, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mısır'ın, sadece münhasır ekonomik bölgesinden, yüz milyarlarca dolardan ve bu bölgede bulunan tabi kaynaklardan feragat etmesi değil aynı zamanda gelecekte diğer bölgelerdeki kaynaklardan istifade etme şansını da ortadan kaldırması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması", 6 Ağustos'ta Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan hukuksuz anlaşmanın, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

 

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Yorumlar

Murat

Tasmasini tutanlar imzala emri verdi , itlik para ile de oluyormus. Ey sisi bizim umkemizdede birzamanlar sisi doye borisi vardi. O bile senin kadar oynak degildi.
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