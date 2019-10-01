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Darbeci Sisi'nin televizyonuna konuşan asrın haini kimi kastetti?

Darbeci Sisi'nin televizyonuna konuşan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen küstah ifadeler kullanarak, 'Batılı devletler Erdoğan'ın zulmü karşısında ortak bir pozisyon alabilir." dedi.

01 Ekim 2019 Salı 13:10

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'de benzeri olmayan bir ihanete imza atan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, darbeci Sisi'nin televizyonuna konuştu. "Erdoğan'a söyleyecek bir sözüm yok." diyen FETÖ elebaşısı, "Fakat demokratik devletler, batılı devletler ve Müslüman ülkeler Erdoğan'ın karşısında, zulmünü sonlandırması için ortak bir pozisyon alabilir." ifadelerini kullandı.

Kimi kastetti?

Türkiye'de bir kaos ortamı olduğunu öne süren Fetullahçı Terör Örgütü lideri, şunları söyledi:

"Bence şu an Türkiye'nin yaşadığı kaosu ve kargaşayı durdurmanın tek yolu bu. Bana sevgili bir dostum böyle söylemişti ki kendisi 'hizmet' sempatizanıdır ve Erdoğan'ın Dışişleri bakanlarından da biriydi."  

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:10
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