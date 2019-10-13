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Darbeci Sisi’nin medyasında skandal! Türkiye’yi destekleyen temsilciyi konuşturmadılar

Mısır’ın başkenti Kahire'de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı kınamak için toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, konuşma sırası Türkiye destekçisi Katar temsilcisine gelince, Sisi’nin Devlet Televizyonu canlı yayını kesti.

13 Ekim 2019 Pazar 11:51
Darbeci Sisi’nin medyasında skandal! Türkiye’yi destekleyen temsilciyi konuşturmadılar

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı kınamak için toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, konuşma sırası Türkiye destekçisi Katar temsilcisine gelince, Sisi'nin Devlet Televizyonu canlı yayını kesti.

Eli kanlı darbeci Sisi yönetimine bağlı Mısır Devlet Televizyonu'ndan skandal. Mısır Devlet Televizyonu, Arap Birliği'nin Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği toplantının canlı yayınını, Katar temsilcisi konuşmaya başladığı sırada kesti.

Mısır Devlet Televizyonu, Irak, Mısır ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının konuşmasını canlı verirken konuşma sırası Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi İbrahim es-Sehlavi'ye geldiği sırada canlı yayını kesti.

Kesintinin sebebine ilişkin açıklama yapılmazken spiker, "Sevgili seyirciler, toplantının bu bölümünü izlediniz" anonsu yaptı.

Canlı yayın, Katar temsilcisinin ardından Sudan ve Somali temsilcilerinin konuşması sırasında yeniden başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'na destekleyici bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından, Atiyye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ilettiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:51
  1. Mısır
  2. Kahire
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekâtı
  5. Arap Birliği Dışişleri Bakanları
  6. Mısır Devlet Televizyonu
  7. Irak
  8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  9. Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye

YORUM YAZ

  • Yaziklar olsunYaziklar olsun13 dk önce
    Sisi gibi bir katili 6 yildir yasatmak utancina katlananlar! Morsinin, 100 milyonluk ehli sunnet Misir halkinin katil Sisi'den intikanimi almayanlara, israil'e kopeklik eden o katil itin soyunu kurutmayanlara yaziklar olsun
  • emekli çavuşemekli çavuş15 dk önce
    İSRAİLİN...UŞAĞI...HİZMETCİSİ......SİSİ.....NE..YAPSIN.....İSRAİL....YAT...DESE...YATIYOR........YALA....DESE.....YALIYOR.....DARBECİ.....SİSİDEN.....BAŞKA....NE....BEKLENİR.....
  • aliali18 dk önce
    fettoşu mısır tv sinde konuşturdu..,darbeci darbeciyle

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