Darbeci Sisi’nin medyasında skandal! Türkiye’yi destekleyen temsilciyi konuşturmadılar Mısır’ın başkenti Kahire'de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı kınamak için toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, konuşma sırası Türkiye destekçisi Katar temsilcisine gelince, Sisi’nin Devlet Televizyonu canlı yayını kesti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı kınamak için toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, konuşma sırası Türkiye destekçisi Katar temsilcisine gelince, Sisi'nin Devlet Televizyonu canlı yayını kesti. Eli kanlı darbeci Sisi yönetimine bağlı Mısır Devlet Televizyonu'ndan skandal. Mısır Devlet Televizyonu, Arap Birliği'nin Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği toplantının canlı yayınını, Katar temsilcisi konuşmaya başladığı sırada kesti. Mısır Devlet Televizyonu, Irak, Mısır ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının konuşmasını canlı verirken konuşma sırası Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi İbrahim es-Sehlavi'ye geldiği sırada canlı yayını kesti. Kesintinin sebebine ilişkin açıklama yapılmazken spiker, "Sevgili seyirciler, toplantının bu bölümünü izlediniz" anonsu yaptı. Canlı yayın, Katar temsilcisinin ardından Sudan ve Somali temsilcilerinin konuşması sırasında yeniden başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'na destekleyici bilgi paylaşımında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığından, Atiyye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ilettiği bildirilmişti.

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