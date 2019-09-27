Darbeci Sisi’nin eli ayağına dolaştı! Meydana giriş çıkışlar kapatıldı Mısır’da bulunan Tahrir Meydanı, darbeci Sisi karşıtı protestolara geniş katılım olacağı sebebiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı, Cumhurbaşkanı darbeci Sisi karşıtı protestolara geniş katılım gerçekleştirilebileceği gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı bugün düzenlenmesi beklenen gösterilere karşı önlem alındı. Yetkililer, Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapattı. Güvenlik güçleri, metro hatlarını kapatarak geçişleri engelledi. Sisi karşıtı protestolara geniş bir kitlenin katılması beklenirken meydana yakın bölgelere çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı. Öte yandan, Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı. Mısırlı Muhammed Ali'den sokağa çıkma çağrısı İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi'nin görevi bırakmaması halinde bugün Mısır'da sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak Cumhurbaşkanını sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

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