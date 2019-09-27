0553 313 94 23

Darbeci Sisi’nin eli ayağına dolaştı! Meydana giriş çıkışlar kapatıldı

Mısır’da bulunan Tahrir Meydanı, darbeci Sisi karşıtı protestolara geniş katılım olacağı sebebiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:39
Darbeci Sisi’nin eli ayağına dolaştı! Meydana giriş çıkışlar kapatıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı, Cumhurbaşkanı darbeci Sisi karşıtı protestolara geniş katılım gerçekleştirilebileceği gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı bugün düzenlenmesi beklenen gösterilere karşı önlem alındı. Yetkililer, Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapattı. Güvenlik güçleri, metro hatlarını kapatarak geçişleri engelledi. Sisi karşıtı protestolara geniş bir kitlenin katılması beklenirken meydana yakın bölgelere çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı.

Öte yandan, Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.

Mısırlı Muhammed Ali'den sokağa çıkma çağrısı

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi'nin görevi bırakmaması halinde bugün Mısır'da sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak Cumhurbaşkanını sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:39
  1. Mısır
  2. Kahire
  3. Tahrir Meydanı
  4. Sisi
  5. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci Arseven, sorumlu muhalefet anlayışına vurgu yaptı: Fatih Erbakan'ı işaret etti
    1. Gazeteci Arseven, sorumlu muhalefet..
    2. İstanbul depremi sonrası korkutan..
    3. e-Devlet üzerinden acil toplanma alanı..
    4. Max Kruse'den derbi yorumu:..
    5. Darbeci Sisi’nin eli ayağına dolaştı!..
    6. Deprem ve afet sonrası için hazırlanan..
    7. Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken..
    8. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
    9. Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü
    10. Deprem acil toplanma alanı nasıl..
    11. Rusya'dan kritik Su-35 açıklaması
    12. Kandilli'den korkutan açıklama: Sona..
    13. İstanbul'da yine deprem oldu! Yine..
    14. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    15. Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası..
    16. Depreme hazırlıklı mıyız? İşte deprem..
    17. İran'dan ABD'ye rest: Saldırırsa..
    18. Trabzonspor'dan Sturridge kararı! İşte..
    19. Vanilya sabununun yararları nelerdir?
    20. Bahçeli: Depremlere hazırlık beka..
    21. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    22. Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer'..
    23. AB'den Venezuela'yakarşı yeni..
    24. Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen..
    25. İşte deprem çantasının maliyeti
    26. İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin karşı..
    27. 'Vatandaşların alacağı önlem..
    28. 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi..
    29. Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    30. Bakan Soylu'nun adını kullanarak..
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’