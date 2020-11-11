Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı Yuınanistan'a ittifak güvencesi: Hep yanınızda olacağız

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan'a bir dizi güvence verdi. Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz etti ve "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" söyledi.

Darbeci Sisi, bu mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirttikten sonra "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır"dedi.

Sakelaropulu'dan Türkiye'ye küstah suçlama

Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğunu ve "Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürmekle" suçladığı Türkiye'ye karşı anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

Yunanistan Parlamentosu önünde düzenlenen resmi törenle "Meçhul Asker" anıtına çelenk koyan Sisi, Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmelere başladı.

Miçotakis-Sisi başkanlığında heyetler arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında imzalanan kısmi deniz yetki alanları anlaşmasının uzatılma olasılıklarının ele alındığı açıklandı. Görüşmeden sonra iki lider açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, Yunanistan'ın Mısır ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen kısmi anlaşmanın uzatılmasını öngören müzakerelerin devam edeceğinden söz etti.

ABD'den medet umdular

ABD'nin başkanlık seçimlerinden sonra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki barış ve güvenliğin güvencesi olacağını ümit ettiğini belirten Miçotakis, "Biden yönetiminin bu amaçla daha kararlı adımlar atacağına inandığını" söyledi.

"Türkiye de işbirliğine katılmalı"

Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalardan sonra komşusu Arnavutluk'la da benzeri bir anlaşmayı hedeflediğini anımsatan Miçotakis, "ülkeler arasındaki bu barış ve işbirliğini öngören anlaşmalar iyi niyet ve iyi komşuluk ilkelerine saygı çerçevesindedir; ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu temel kurallara saygı ile giderilir" dedi ve Türkiye'ye seslenerek "Türkiye'deki liderler de saldırganlık siyasetini bir yana bırakmalı ve Doğu Akdeniz'de ülkeler arasında yaptığımız bu işbirliğine katılmalı" şeklinde konuştu.

Askeri darbeyle Mısır'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sisi ise Yunanistan'la imzlanan deniz yetki alanlarının belirleyen anlaşmanın bölge için büyük önem taşıdığını söyledi ve bu çerçevede Doğu Akdeniz havzasından çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed projesine tam destek verdiğinden söz etti.

Libya açıklaması

Doğu Akdeniz'deki tüm ülkelerin bu işbirliği uğraşılarına katılmasını beklediğini de belirten Sisi, "Libya'daki yabancı askerlerin uzaklaştırılması ile alınan kararlarla Kıbrıs sorununun çözümünü öngören BM kararlarını desteklediğini" söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe