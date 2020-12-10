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Dünya Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:18:00 -
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'da darbeci Abdülfettah es Sisi, önceliklerinin Siyasi İslam ve Müslüman Kardeşler ile savaşmak olduğunu, Türkiye ile askeri çatışma ihtimaline karşı ise, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” dedi.

Sisi, Fransa ziyaretinin oturum aralarında dün "Lefigaro" gazetesine verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sisi röportajda 60.000 vicdan mahkûmunun tutuklanmasına ilişkin konuşmanın "yanlış" olduğunu belirterek, "Mısır'da 55 bin tutuklu için yer var! Bu numara nereden geliyor?” diyerek soru soran gazetecilere tepki gösterdi.

Fransız Parlamentosu'nun şu anda Cumhuriyet ilkelerine saygıyı garanti eden bir yasa üzerinde çalıştığını belirten Sisi, "Bana öyle geliyor ki, bugün Fransa, karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi bertaraf etmek için çalışıyor" dedi.

Türkiye ile ilişkiler ne durumda?

Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki çatışmalarla ilgili olarak Sisi, Mısır'ın politikasının komşularıyla mükemmel ilişkiler sürdürmek olduğunu ve her zaman diyalogu tercih ettiğini söyledi.

"Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler, uluslararası hukuk kurallarına ve deniz hukukuna saygıyı sağlamalı ve bölgede barış ve güvenlik pahasına tek taraflı hareket etmemelidir" diyen Sisi, Mısır'ın bu krizi kapsamlı bir siyasi çözüm için çalıştığını ve 1.200 km'lik sınırı paylaştığımız bu kardeş ülkenin istikrarını sağladığını da sözlerine ekledi.

Sisi ayrıca, paralı asker ve silahları aşırılık yanlısı milislere aktararak Libya'yı istikrarsızlaştıran dış müdahaleye son verilmesi gerektiğini belirtti.

Askeri bir çatışma olasılığına ilişkin olarak da, "Mısır asla saldırgan olmayacak" diyen Sisi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü tehdide karşı Mısır'ı tam olarak savunabilir ve ulusal güvenliğini koruyabilir" dedi.

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Yorumlar

Millet

Saldırsan kaç yazar itin iti
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Boş laf

Sisi, sen politikaların ile TR ye zaten saldırdın. Senin sıran da geliyor, kadim Mısır halkını bize düşman etmek için çok çalıştın, bunun hesabini vereceksin.
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