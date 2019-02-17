0553 313 94 23

Darbeci Sisi'den skandal cami çağrısı!

Darbeci Sisi, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinde bulunan cami ve mescitler gözetlenmeli" diyerek büyük bir skandala imza attı.

17 Şubat 2019 Pazar 20:43
Darbeci Sisi'den skandal cami çağrısı!

Mısır'ın darbeci generali Sisi, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı devletleri, ülkelerinde bulunan cami ve mescitleri gözetlemeleri çağrısında bulundu.

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bir konferansta konuşan Mısır'ın darbeci generali Sisi, Avrupalı dostlarını, ülkelerinde bulunan cami ve mescitlere karşı uyarıda bulunarak, bu mekanların gözetlenmesi çağrısında bulundu.

"Terörle Mücadelede İlişkileri İyileştirme" başlıklı konferansta konuşan darbeci Sisi, cami ve mescitlerin terör yuvası haline geldiğini iddia etti.

BAE ve katil Esed'den aynı çağrı

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ilk olarak bu fikri 2015 yılında gündeme getirmiş ve Merkel ile yaptığı görüşmede cami ve mescitlerin gözetlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Muhammed bin Zayed'in çağrısında sonra katil Esed rejiminin müftüsü Ahmed Hassoun, İsveçli sağ parti üyeleri ile bir araya gelmiş ve cami ve mescitlerin "terör ürettiği" vurgusuna yaparak bu mekanların gözetlenmesi gerektiğini savunmuştu.

Sözde Ermeni Soykırımı açıklaması

Mısır'da gerçekleştirdiği kanlı darbe sırasında yüzlerce Müslümanı acımasızca katleden Mısır'ın darbeci generali Sisi, Münih'teki açıklamalarında, sözde Ermeni soykırımı iddialarında bulundu.

Mescit ve camilerin yanı sıra darbeci General Sisi, sözde Ermeni soykırımının da Avrupalılar tarafından önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Fransız lider Macron geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan edilmesi için çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye'den konuyla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisi Macron'a tepkisini göstermişti.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yönelik sert tepkisinde, "1793-1796 Batı Fransa ve Amerikalı tarihçiye göre Fransız devriminin akabinde yaklaşık 600 Katoliği katlederek Fransa modern tarihin ilk soykırımını yaptı. 1830 Cezayir. Fransız orduları Cezayir'i işgale ve halkına zulmetmeye başladı. 1839 Gabar, bir sömürge merkezi kurarak, köle ticaret merkezi haline getirdiler. 1840 Senegal, işgal sonrası büyük bir hristiyanlaştırma çalışması başladı.Vietnamlılar Fransızlar tarafından katledildi. 1881-1884 çok sayıda insan katledilmiştir. Yerli kanunu adı verilen zulüm kanunları uygulamaya geçirilmiştir. 1881 Tunus. Fransızların yönetimine geçen Tunus'ta işgale direnenler katledildi, halk Fransızca eğitim öğretime başlatıldı. Fransızlar İslamın izlerini silmek için İslami eğitimini yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım." sözlerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:43
  1. Sisi
  2. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    1. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    4. Ev ev işgal ediyor! Terörist İsrail,..
    5. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    6. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    7. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Pakistan İran'daki terör saldırısı..
    10. Rıdvan Dilmen çıldırdı: Futbolu..
    11. Basketbolda Erkekler Türkiye..
    12. Darbeci Sisi'den skandal cami çağrısı!
    13. Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı 2’nci..
    14. Kasımpaşa’da ’Denizli istifa’ sesleri
    15. GÜNCELLEME - Kocaeli'de karaya oturan..
    16. DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz..
    17. Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı
    18. Polonya ile İsrail arasında “soykırım”..
    19. Önlisans mezunları yedek astsubay..
    20. Bilecik’te 2 katlı ahşap ev alev alev..
    21. Kütahya-Gediz karayolunda trafik..
    22. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    23. Bozüyük’te miniklerin tiyatro keydi
    24. Nijerya'da Boko Haram ile askerler..
    25. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    26. Kosova ordusu ilk kez görücüye çıktı
    27. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    28. Kestiği ağaçla birlikte yere düşen..
    29. Balıkesir’de husumet kavgası: 1 ölü
    30. Ankara’da yakalanan FETÖ’cü çift..
    Sebo “fırıldak” gibi döndü!
    Sebo “fırıldak” gibi döndü!
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması