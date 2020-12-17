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Dünya Darbeci Sisi'den Macron'a "geçmiş olsun" mesajı
Dünya

Darbeci Sisi'den Macron'a "geçmiş olsun" mesajı

Darbeci Sisi, koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şifa dileklerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:09:00 -
Darbeci Sisi'den Macron'a "geçmiş olsun" mesajı

Darbeci Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Salgın krizi süresince ülkesine güçlü bir şekilde liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadelesinde Mısır'ın Fransa'ya destek verdiğini kaydeden Sisi, uluslararası toplumun bu salgına karşı el ele vermesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen hafta Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Macron'la bir araya gelerek bazı bölgesel konuları görüşmüştü. Elysee Sarayı'nda Sisi'ye Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun medyadan gizlendiği ortaya çıkmıştı.

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