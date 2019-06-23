Darbeci Sisi’den küstah hareket! Mursi’nin köyüne dadandı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinden sonra, doğduğu köyde düzenlenen protestolardan rahatsız olan Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah es-Sisi, geniş çaplı bir tutuklama başlattığı bildirildi.

Müslüman Kardeşlerin lideri ve Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin duruşmada hayatını kaybetmesinden sonra, doğduğu köyde düzenlenen gösteriler darbeci Abdülfettah es-Sisi yönetimini rahatsız etti. Afrika Uluslar Kupası'nın açılış törenlerinden önce Mısır'ın darbeci lideri Sisi, şehit Muhammed Mursi'nin doğduğu köye güvenlik güçlerini göndererek, geniş bir tutuklama kampanyası başlattı. Bilinmeyen yerlere götürüldüler Muhammed Mursi'nin doğduğu Al-Adwa ve komşu köylere baskın düzenleyen Mısır güçleri, onlarca evi arayarak çok sayıda kişiyi tutuklayarak, bilinmeyen bir yere götürdüğü bildirildi. Tutuklananlar arasında Mursi'nin akrabalarının da bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, Mursi'nin ölümünü proteste oden katılımcıları tespit etmek ve yakalamak için dükkanlardaki güvenlik kameralarındaki sabit diskleri, çıkarıp götürdükleri bildirildi. Bu arada görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, köy camilerinde Cuma namazlarını önlemeye çalıştıklarını ancak, halkın tepkisi üzerine son dakikada kararını geri çektiklerini doğruladılar. Öte yandan sıkı güvenlik kuşatmasına rağmen, binlerce kişinin, geçen salı akşamı, Mursi'nin doğduğu köydeki Makkawi Camii'nde namazdan sonra gösteri düzenledikleri, gösteride Mursi'nin fotoğraflarını taşıdıkları, Mursi lehine sloganlar attıkları kaydedildi.

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