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Darbeci Sisi’den küstah hareket! Mursi’nin köyüne dadandı

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinden sonra, doğduğu köyde düzenlenen protestolardan rahatsız olan Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah es-Sisi, geniş çaplı bir tutuklama başlattığı bildirildi.

23 Haziran 2019 Pazar 14:57
Darbeci Sisi’den küstah hareket! Mursi’nin köyüne dadandı

Müslüman Kardeşlerin lideri ve Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin duruşmada hayatını kaybetmesinden sonra, doğduğu köyde düzenlenen gösteriler darbeci Abdülfettah es-Sisi yönetimini rahatsız etti.

Afrika Uluslar Kupası'nın açılış törenlerinden önce Mısır'ın darbeci lideri Sisi, şehit Muhammed Mursi'nin doğduğu köye güvenlik güçlerini göndererek, geniş bir tutuklama kampanyası başlattı.

Bilinmeyen yerlere götürüldüler

Muhammed Mursi'nin doğduğu Al-Adwa ve komşu köylere baskın düzenleyen Mısır güçleri, onlarca evi arayarak çok sayıda kişiyi tutuklayarak, bilinmeyen bir yere götürdüğü bildirildi.

Tutuklananlar arasında Mursi'nin akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, Mursi'nin ölümünü proteste oden katılımcıları tespit etmek ve yakalamak için dükkanlardaki güvenlik kameralarındaki sabit diskleri, çıkarıp götürdükleri bildirildi.

Bu arada görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, köy camilerinde Cuma namazlarını önlemeye çalıştıklarını ancak, halkın tepkisi üzerine son dakikada kararını geri çektiklerini doğruladılar.

Öte yandan sıkı güvenlik kuşatmasına rağmen, binlerce kişinin, geçen salı akşamı, Mursi'nin doğduğu köydeki Makkawi Camii'nde namazdan sonra gösteri düzenledikleri, gösteride Mursi'nin fotoğraflarını taşıdıkları, Mursi lehine sloganlar attıkları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:57
  1. Müslüman Kardeşlerin lideri
  2. Mısır
  3. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  4. Afrika Uluslar Kupası
  5. Abdülfettah es-Sisi
  6. Al-Adwa
  7. cuma namazı

YORUM YAZ

  • ataata6 dk önce
    sıradaki boşaltılacak ülke mısır... israil ufak ufak değil vahşice ilerliyor.... buralar zaten işgal altında. fıratın doğusunu da kapattı kapatacak... öcalan katili bile anladı oyunu... yerli laikler hala ayak sürtüyor... niye? gümüş yüzüklü, alyansı sağ elinde, sünnete uygun bıyıklı, içki ve işretten uzak bir anadolu insanı nasıl onu yönetir???? kardeşlerim onlara biz azgın azınlık diyoruz... bakmayın pontusçunun çoğunluk teranelerine....
  • ataata12 dk önce
    suriyeyi komple boşalttılar... kalan üç beş nusayriden başka...
  • İdris Avcıİdris Avcı24 dk önce
    Ey ZALİM Kalplerdeki SEVGİYİ nasıl hapis edeceksin.

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