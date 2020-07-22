  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Darbeci Sisi'den Azerbaycan açıklaması

Libya'da gerilimi tırmandıracak hamlelerde bulunan darbeci Sisi yönetimi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:00:00 -
Darbeci Sisi'den Azerbaycan açıklaması

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Badr Abdul-Ati ülkesinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın haklı konumunu desteklediğini söyledi.

Badr Abdul-Ati, Mısır’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki olaylardan endişe duyduğu ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesince Azerbaycan’ın haklı konumunu desteklediğini belirtti.

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Örgütü üyesi olan Mısır’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığını ve sorunların silahlarla ve kışkırtmalarla değil barış görüşmeleri yoluyla çözülmesini daha doğru bulduğunu ifade etti.

Mısır’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin verdiği bilgiye göre Badr Abdul-Ati, 21 Temmuz’da Azerbaycan’ın Mısır Büyükelçisi Tural Rzayev ile bir görüşme yaparak Kahire’nin resmi görüşünü iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman

suratsiz seytan sisi
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı