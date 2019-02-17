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Darbeci Sisi Siyonistlerle sarmaş dolaş! Anılar tazelendi

Terör devleti İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Almanya'da görüştüğü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile istihbarat başkanlıkları sırasındaki anılarını tazelediklerini belirtti.

17 Şubat 2019 Pazar 11:11
Darbeci Sisi Siyonistlerle sarmaş dolaş! Anılar tazelendi

 İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Sisi ile bir araya geldi.

"Anıları tazeledik"

Twitter hesabından burada Sisi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Yadlin, "Sisi ile bir araya gelerek, istihbarattaki anıları tazeledik." ifadesini kullandı. Yadlin ayrıca Sisi'yi, Mısır ile İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine yaptığı etkileyici konuşmadan ötürü kutladığını belirtti. 

Amos Yadlin 2006-2010 yıllarında Sisi de 2010-2012 yıllarında ülkelerinde Askeri İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştı.

Mısır tarafından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:11
  1. Amos Yadlin
  2. İsrail
  3. Sisi
  4. Mısır

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