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Darbeci Sisi Mısır'ın geleceğini çaldı! Üniversiteler imkansızlık içinde

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ders anında çekilmiş görüntülerde, okulda görevli profesörün öğrencilerine kalp atışını ağzıyla çıkardığı seslerle öğretmesi, darbeci Sisi yönetiminde en karanlık günlerini yaşayan Mısır'daki eğitimin içler acısı halini gözler önüne serdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 00:07

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ders anında çekilmiş görüntüler, Mısır'daki eğitimin büyük imkansızlıklar içerisinde yapılmaya çalışıldığını ortaya koydu.

Üniversitede görevli bir profesörün, öğrencilerine ders verirken kalp atışını ağzıyla çıkardığı seslerle anlatmaya çalışması, ilginç anlara sahne oldu. Öğrencilerine kalp atışıyla ilgili bilgiler veren profesörün, elinde mikrofonla çıkardığı sesleri kamerayla kaydeden öğrenciler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Binlerce yorum yapılan videoda, profesörün gerçeğe çok yakın biçimde kalp sesi çıkardığı duyuluyor.

'Darbeci Sisi, Mısır'ı bu hale getirdi'

Mısır'ın en köklü ve dünyaca tanınan eğitim kurumlarından olan Kahire Üniversitesi'nin geldiği acınası hale sosyal medyadan yorum yapan Mısırlılar, ülkelerinin geldiği halden duydukları üzüntüyü paylaştı.

Videoya yorum yapan bir Mısırlı vatandaş, seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek iktidara gelen darbeci Sisi'nin, ABD'nin kuklalığını yaptığını yazdı. Mursi'nin ABD'nin 'sadık piyonu' olduğunu yazan Mısırlı vatandaş, "Sisi, Mısır'ı felakete sürüklüyor. Eğitimde gelinen bu hal, Mısır'ın geleceğine işaret ediyor. Üniversitenin bu durumu her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Darbeci Sisi yönetiminde en zor dönemlerinden birini yaşayan Mısır'daki Kahire Üniversitesi'nde görev yapan profesör ile öğrencilerinin gayreti ise göz doldurdu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 00:07
  1. kahire üniversitesi

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