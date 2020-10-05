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Dünya Darbeci Sisi Mısır'da terör estirmeye devam ediyor! Kendi yönettiği yargıyla karar verdi
Dünya

Darbeci Sisi Mısır'da terör estirmeye devam ediyor! Kendi yönettiği yargıyla karar verdi

Mısır'ın eli kanlı Cumhurbaşkanı Sisi, darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan iki Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi ettirdi. Ülkede darbeci Sisi'nin kontrol ettiği yargı yüzlerce kişiye idam cezası verdiği de belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 07:47:00 -
Darbeci Sisi Mısır'da terör estirmeye devam ediyor! Kendi yönettiği yargıyla karar verdi

Mısır'da 2013 yılındaki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan siviller, eli kanlı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin emriyle bir bir idam ediliyor. Kan akıtmaya doyamayan, kendisine karşı gelenleri, kendisinin kontrol ettiği yargıyla ölüme gönderen darbeci Sisi, son olarak ise Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi Yasir el-Ebasiri (49) ile Yasir Şukr (45) idam ettirdi. Öte yandan darbeci Sisi’nin kontrol ettiği yargının yüzlerce kişiye idam cezası verdiği de belirtildi.

İdam haberini sivil toplum örgütü duyurdu

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ülkede 2013 yılında İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi. İdam haberi ise, insan hakları ihlallerine ilişkin faaliyet gösteren İngiltere merkezli “Biz Kaydediyoruz” isimli sivil toplum örgütü tarafından duyuruldu.

"Gençlere gözdağı vermek istiyorlar"

Örgüt, Mısır’daki Tora Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ile Yasir Şukr’un (45) idam edildiğini bildirdi.

Yasir el-Ebasiri ve Yasir Şukr’un idamlarına ilişkin yazılı açıklamada bulunan İhvan sözcüsü Talat Fehmi, darbeci Sisi rejiminin söz konusu idamlarla 'gençlere gözdağı verme' amacı taşıdığını belirtirken, söz konusu isimlerin işkence altında itiraflarının alındığını ve adil bir şekilde yargılanmadıklarını ifade etti.

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