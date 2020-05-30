Darbeci Muharrem Köse 15 Temmuz'da odasında kanunlara çalışmış

FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin Genelkurmay eski Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı’nın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında verilen kararın gerekçesinde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, FETÖ’nün son 10 yılda askeri yargı içerisinde kadrolaşma çabalarını artırdığı, 2009’dan sonra askeri hakim olanların ise tamamının bu nitelikte olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Gerekçede, FETÖ’nün askeri yargının en önemli isminin ise Köse olduğu belirtildi.

Darbe yargılamaları için hazırlık yapmış

Köse’nin makam odasında yapılan aramaya ilişkin de önemli detaylar tespit edildi. Buna göre, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun maddelerinin yazılı olduğu 81 sayfadan oluşan belge ele geçirildi. Ayrıca yine 26 Ekim 1963 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Askeri Hakimler Kanunu hakkında kanun maddelerinin yazılı olduğu 23 sayfalık belge de ele geçirildi. Yapılan incelemede ise belgelerin indirilme tarihinin 15 Temmuz olduğu tespit edildi. Söz konusu belgelere ilişkin gerekçeli kararda, “Darbenin önceden bilindiği ve darbe başarılı olsaydı yapılacak olan yargılamalarda bu hukuku metinlerin referans alınabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Köse’nin örtbas ettiği FETÖ’cü askerler hakkındaki şikayet dosyaları da gerekçeli karara girdi. Balyoz davasında sanık olarak yer alan Jandarma Kurmay Albay Hanifi Yıldırım’ın, MİT TIR’ları kumpasında rol alan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu hakkındaki, “FETÖ’cü emniyet müdürleriyle görüşüp bilgi sızdırdığı”na yönelik şikayeti işleme koymadığı ifade edildi. Şikayetin örtbas edilmesiyle ilişkin Köse hakkındaki şikayetin de askeri hakimler Selahattin Karakaya ve sanık Mehmet Ali Almış tarafından işlemden kaldırıldığı kaydedildi. Köse hakkında ayrıca, İzmir’deki gizli belge bulundurmak davasında gerçeği yansıtmayan belgeler düzenleyerek usulsüzlük yaptığı, MİT TIR’ları soruşturmasını yürüten savcıya ve yargılama yapan hakime baskı yaptırdığı yönünde şikayet olduğu da aktarıldı.

Kaynak: Yeni Şafak