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Gündem Darbeci mahkumu CHP'liler uğurladı! Kılıçdaroğlu niye gitmedi?
Gündem

Darbeci mahkumu CHP'liler uğurladı! Kılıçdaroğlu niye gitmedi?

28 Şubat darbecilerinden dönemin "Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral" Vural Avar, yol ve dava arkadaşları CHP'liler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 19:45:00 - 2022-12-22 19:54:37

 Yeniakit.com.tr 

Sincan F Tipi Cezaevi'nde, müebbet hapis cezasını çekerken ölen 28 Şubat darbecilerinden Vural Avar, Ankara Kocatepe Camisi'nde CHP'li yoldaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Dönemin "Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral" Vural Avar için, rütbeleri sökülüp er statüsüne alınmasından dolayı askeri tören düzenlenmedi.

Darbeci Avar'ın cenazesine, bazı TSK eski mensupları, yakınları ve ailesi ile birlikte CHP'li siyasiler katıldı.

Kılıçdaroğlu neden katılmadı?

Cenazeye siyasilerden, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ile birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldı.

Darbe mağdurları ile helalleşme çağrısı karşılık bulmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede yer almaması dikkat çekti.

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