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Gündem Darbeci Kenan Evren’e gösterdiği hoşgörüyü Cuma dergisine gösteremedi: Emin Çölaşan'dan dört dörtlük dansözlük!
Gündem

Darbeci Kenan Evren’e gösterdiği hoşgörüyü Cuma dergisine gösteremedi: Emin Çölaşan'dan dört dörtlük dansözlük!

Sözcü Gazetesi'nin 26 Ocak 2021 günü manşetinden verdiği 'Mazide Kalan Hoşgörü' haberini kaleme alan Emin Çölaşan, darbeci Kenan Evren'i bile hoşgörülü göstermeye çalışırken Cuma Dergisi'nin neden kapatıldığına değinemedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 19:27:00 - 2021-01-31 19:27:47
Darbeci Kenan Evren’e gösterdiği hoşgörüyü Cuma dergisine gösteremedi: Emin Çölaşan'dan dört dörtlük dansözlük!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan 'Hoşgörü bitince' başlıklı köşe yazısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. "Sevgili okurlarım, belki inanmayacaksınız ama Türkiye geçmiş yıllarda bir 'hoşgörü' ülkesi idi." diyen Çölaşan, "Evet, belli dönemlerde terör vardı, partiler arasında siyasi çekişmeler ve ağır hitaplar vardı ama insanlar birbirine sürekli kin ve düşmanlık beslemezdi. Toplum böylesine ayrışmamıştı. Partizanlık bu boyutlarda değildi. Bir de şimdi karşımıza çıkarılan manzaraya bakın! Türk Milleti’ni AKP’li olanlar ve olmayanlar, Tayyip’çi olanlar ve olmayanlar diye böldüler." ifadelerini kullandı.

Darbeci Evren'i bile güzelledi

Geçmiş yıllardaki 'mizah' dergilerinin liderleri karikatürize etmesini yazan Çölaşan, "Geçmişteki Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş ve Evren karikatürleri bugün çıksaydı, ya da yazar çizer abilerimiz hayatta olsaydı, şimdi çoğu hapishane koğuşlarında yatıyor olacaktı." sözleri ile darbeci Kenan Evren'i bile güzelleyen Çölaşan, 'hoşgörü' yıllarında Cuma Dergisi'nin neden kapatıldığına değinemedi.

Hoşgörü yıllarında Cuma Dergisi neden kapatıldı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önceki gün katıldığı Akit Tv canlı yayınında Cuma Dergisi'nin kapatılma sebebini şöyle anlatmıştı:

"Cuma dergisi neden kapatıldı? Bu ülkede askeri vesayeti elinde tutan 3 tane general yüzünden. O dönemde güçlüydüler. Derginin kapağına kağıt oyunu konmuş, kağıtlardan biri sineği sembolize ediyormuş, sinek diye isimlendirilen bir kağıtmış. Efendim sinek itibarsız demekmiş. İfadeye bakın. Dava dilekçesini hazırlayan da Nevşin Mengü'nün babası CHP'nin eski milletvekili Şahin Mengü. Komutanların avukatı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Söyledikleri şey, 'siz komutanların fotoğrafını kapağa koydunuz, altına da kart fotoğrafı koydunuz, onların içinde de sinek kağıdı vardı, o sinek kağıdı demek de itibarsızlık demektir, dolayısıyla komutanlara hakaret ettiniz.'Hakim, 120 bin liralık fatura çıkardı ve dergi kapanmak zorunda kaldı."

'Sözcü'nün övdüğü Akbaba dergisi sadece sağcı liderleri çizebiliyordu'

"İsmet İnönü'nün 3 karikatürünü yapsaydı da görseydim boyunun ölçüsünü. Mustafa Kemal'i bir kez komik duruma düşüren bir karikatürünü çizseydi de ben o zaman gerçekten hoşgörü varmış deseydim."

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