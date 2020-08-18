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Gündem

Darbeci Joe Biden Bylock'tan çıktı! "TSK'dan kokular geliyor" demiş

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden 6 ay önce geldiği Türkiye’de firari hain Can Dündar’ın oğluna "TSK tarafından kokular geliyor" dediği FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı olan Bylock yazışmalarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 07:07:00 - 2020-08-18 07:19:36
Darbeci Joe Biden Bylock'tan çıktı! "TSK'dan kokular geliyor" demiş

3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi ABD'de başkan adayı Joe Biden, Türkiye’ye yönelik hain planını deşifre etmiş ve başkan seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu sefer darbe ile değil ‘muhalefeti destekleyerek’ seçim ile devireceğini açıklamıştı.

Biden’ın geçtiğimiz Aralık ayında bir gazeteye verdiği röportajdaki skandal sözleri Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Biden’ın darbe sever olduğunu kanıtlayan sözler FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden 6 ay önce Türkiye'yi gelen Biden'ın temasları, FETÖ'cü Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt'un Bylock yazışmalarına yansıdı.

Firari hain Can Dündar'ın oğluna anlatmış

2 Şubat 2016'daki Bylock yazışmasında Kızıltepe, Kocakurt'a, Biden'ın firari Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a söylediklerini aktarıyor.

Kızıltepe, "Biden, Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş" diye yazdı. Kocakurt'un "Bu adam kim" diye sorması üzerine de Kızıltepe "Biden, başkan yardımcısı, Obama yardımcısı" ifadelerini kullanıyor. "Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu" diye soran Kocakurt'a Kızıltepe, "Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi" cevabını veriyor.

‘Darbeden haberimiz yoktu’ demişti

15 Temmuz hain darbe girişiminin aylar öncesinde TSK'dan kokular geldiğini söyleyen Biden'ın darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye'de ise kalkışmadan haberlerinin olmadığını söylemişti.

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Yorumlar

Siyasi kavun

Açık ve net Amerika bu dünyanin belasıdır..ikinci Moğol vakasidır..biden kafan kopsun. Geber.
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