0553 313 94 23

Darbeci hainler, son ana kadar silah ve mühimmat taşımışlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin bugüne kadar hiç yayınlanmayan fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda FETÖ'cü hainlerin 16 Temmuz sabahında son ana kadar silah ve mühimmat taşıdıkları görülüyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:11
Darbeci hainler, son ana kadar silah ve mühimmat taşımışlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cuntacıların, 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, cuntacıların helikopterle Genelkurmay karargahına çok sayıda silah ve mühimmat indirdiğini gözler önüne serdi.

Helikopter kullanmışlar

Görüntülerde darbe girişiminin başarısız olduğu birçok yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen cunta faaliyetlerine devam eden askerlerin, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde de Genelkurmay Başkanlığına silah ve mühimmat taşımak için helikopter kullandıkları anlar yer alıyor.

Karargahın güvenlik kameralarına darbe girişiminin ilk saatlerinde darbecilerin, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve Kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sarmaları yansıdı.

Mamak'ta toplanmışlar

Kayıtlarda darbe teşebbüsünün püskürtülmesinin ardından cuntacıların kontrolündeki Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu'na ait zırhlı araçların, Genelkurmay Başkanlığı karargahında "Ayyıldız" olarak bilinen bölgede toplandıkları görülüyor.

Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter, 16 Temmuz sabahı karargaha iniş yapıyor ve bu esnada bir grup asker helikopterden çok sayıda mühimmat ve silah indiriyor.

Görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda mühimmatın karargahın farklı noktalarında konuşlanan askerlere dağıtıldığı belirtildi.

Cuntanın, girişimin son anına kadar darbe faaliyetlerine devam ettiğini gösteren görüntüler, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına delil olarak girdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:11
  1. Ankara
  2. 15 temmuz darbe girişimi
  3. Darbeci hainler
  4. son ana kadar silah taşımışlar
  5. yeni görüntüler
  6. FETÖ'cü hainler
  7. FETÖ'cü teröristler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci hainler, son ana kadar silah ve mühimmat taşımışlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
    1. Darbeci hainler, son ana kadar silah..
    2. Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı
    3. 4 ilde büyük operasyon! Çok sayıda..
    4. Bazen “Turp gibi” görünmek de dert
    5. Kaşıkçı cinayetinin başrolündeki isim!
    6. EYT'den 700 bin kişi emekli olacak
    7. Dünyada 4 trilyon dolarlık bir pazar..
    8. İYİ Parti'de şok! Bu sözleri söyleyip..
    9. Evde yaptıkları deney, pahalıya..
    10. Kılıçdaroğlu'ndan son dakika EYT..
    11. Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş..
    12. Çok konuşulacak iddia! 'Sabit kuru..
    13. Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12..
    14. Gerilim iyice tırmandı! Nükleer..
    15. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    16. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    17. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    18. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    19. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    20. Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?