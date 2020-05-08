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Dünya

Darbeci Hafter'in kritik üssüne hava harekatı! Çok sayıda militan ansızın havaya uçuruldu

Libya ordusu hava unsurları, Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus'un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:31:00 - 2020-05-08 22:35:37
Darbeci Hafter'in kritik üssüne hava harekatı! Çok sayıda militan ansızın havaya uçuruldu

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus’un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi.

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bulunduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve Babu'l Hac bölgelerine bugün düzenlenen hava operasyonlarında 10'dan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı belirtildi.

Silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabetle başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da 'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

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