Darbeci Hafter'in hamlesine Türkiye'den flaş açıklama!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeci Halife Hafter'in Libya'da devlet başkanlığını ilan etmesiyle ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Darbeci Hafter'in Devlet Başkanlığı ilan etmesine yönelik konuşan Çelik, ''Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz'' dedi.
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