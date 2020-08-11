Darbeci Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye Sahel bölgesinin kilit ülkesi Nijer'de askeri üs kuruyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Temmuz 2020’de resmi ziyaret için Nijer'e gitti.

Defence Turk'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle birlikte Nijer'le 4 kritik anlaşma imzalandı. İki ülke arasında imzalanan “Malzeme Teslim Protokolü”, “Nakdi Yardım Uygulama Protokolü”, “Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması” ve “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması” ile ikili ilişkiler güçlendirilirken, askeri alanda da iş birliğine gidildi.

Libya'nın komşusunda askeri üs

Türkiye, imzalanan “Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması” ile Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’de askeri üs kuracak ve Nijer ordusunu eğitecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi ziyaretinden birkaç gün sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Nijer'den sonra sıra Çad'da

Öte yandan Türkiye’nin, Libya’nın bir başka güney komşusu Çad’la da benzer adımlar atmaya, üs kurmaya hazırlandığı Afrika medyasında yer alan bilgiler arasında.

Darbeci Hafter'i tutuşturacak

Türkiye'nin Nijer ile askeri alanda yaptığı bu iş birliği, ülkeyle olan ikili ilişkileri güçlendirirken, Libya'da darbeci Hafter'e de verilen büyük bir gözdağı olarak nitelendirildi. Zira Türkiye, ülkede meşru hükümeti desteklemek için etkin bir rol oynarken, komşu ülkede askeri üs kurulması Türkiye'nin bölgedeki varlığını güçlendirecek ve Hafter'i köşeye sıkıştıracak.