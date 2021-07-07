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Dünya Darbeci Hafter'den geriye kalanlar... Duyuruldu! İki tane daha bulundu
Dünya

Darbeci Hafter'den geriye kalanlar... Duyuruldu! İki tane daha bulundu

Libyalı makamlar, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde iki mezar daha bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 18:26:00 -
Darbeci Hafter'den geriye kalanlar... Duyuruldu! İki tane daha bulundu

Libyalı makamlar, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde iki mezar daha bulunduğunu açıkladı.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Şehrin kırsal bölgesinde yeni iki mezar daha tespit edildiği belirtilen açıklamada, alanda toplu mezar kazı çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi 2020 Haziran'ında kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 110'un üzerinde cesede ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmiş ve soruşturma başlatmıştı.

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