Darbeci Hafter'den büyük alçaklık! Yetim çocukları kullandığı ortaya çıktı
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.
Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgide, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukların kullanıldığı belirlendi.
Darbeci Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 2 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.
Dünya
Darbeci Hafter'e karşı Barış Fırtınası Operasyonu başlatılmıştı! Komutanları tek tek avlanıyor
Siyaset
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Hafter'e sert uyarı: Bir insanımız bile hedef alınırsa...