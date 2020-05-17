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Dünya

Darbeci Hafter'den büyük alçaklık! Yetim çocukları kullandığı ortaya çıktı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:36:00 - 2020-05-17 16:38:01
Darbeci Hafter'den büyük alçaklık! Yetim çocukları kullandığı ortaya çıktı

Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgide, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukların kullanıldığı belirlendi.

Darbeci Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 2 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.

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