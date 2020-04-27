  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Darbeci Hafter'den alçaklık! Bir anne ve oğlunu katletti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’un doğusundaki Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetti.

2020-04-27 16:24:00 -
Darbeci Hafter'den alçaklık! Bir anne ve oğlunu katletti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, darbeci Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusundaki Garabulli kentine roketli saldırı düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada roketin bir eve isabet etmesi sonucu Hadra Selim adındaki kadın ve oğlunun yaşamını yitirdiği, saldırıda evde bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Hafter milisleri, dün Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki bir camiye havan topu fırlatmış, ramazan ayının birinci gününde ise yine aynı bölgeye düzenledikleri roketli saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Operasyon başlatıldı: Türkiye destekli güçler 7 cephede ilerliyor!
Operasyon başlatıldı: Türkiye destekli güçler 7 cephede ilerliyor!

Dünya

Operasyon başlatıldı: Türkiye destekli güçler 7 cephede ilerliyor!

Darbeci Hafter güçlerine hava harekatı! Hedefler havaya uçuruldu
Darbeci Hafter güçlerine hava harekatı! Hedefler havaya uçuruldu

Dünya

Darbeci Hafter güçlerine hava harekatı! Hedefler havaya uçuruldu

Sızma girişiminde bulunan 20 terörist imha edildi!
Sızma girişiminde bulunan 20 terörist imha edildi!

Gündem

Sızma girişiminde bulunan 20 terörist imha edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı