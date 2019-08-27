Darbeci Hafter komutanından BAE itirafı! Darbeci Hafter’e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, ülkede dün gerçekleştirilen saldırılara BAE'li uçaklarında eşlik ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait uçakların, Libya’da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Libya’da Halife Hafter’e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, dün Giryan kentine başlattığı saldırı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Buharara’nın itirafları yer aldı. Görüntülerde Buharara’nın, kendisine sorulan “Hafter’in yanında kim yer aldı?” sorusuna “Birleşik Arap Emirlikleri vardı" dediği anlaşılıyor. Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir SİHA’nın Trablus’un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.