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Darbeci Guiado'ya şok! Gözaltına alındı

Venezuela'da gezici zihniyetin başını çeken ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'nun yardımcılarından birinin gözaltına alındığı iddia edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:52
Darbeci Guiado'ya şok! Gözaltına alındı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun yardımcılarından birinin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Venezuelalı milletvekili Sergio Vergara, Guiado'nun yardımcılarından avukat Roberto Marrero'nun başkent Caracas'ta gece düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını iddia etti.

Vergara, istihbarat görevlilerinin kendi evini de aradığını söyledi.

Juan Guiado da Twitter hesabından "Marrero'nun nerede olduğunu bilmedikleri ve derhal serbest bırakılmasını istedikleri" paylaşımını yaptı.

Vergara ve Marrero, Guaido'ya kısa süre önce yaptığı Latin Amerika turunda eşlik etmişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:52
  1. Venezuela
  2. Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado
  3. Roberto Marrero
  4. Venezuelalı milletvekili Sergio Vergara
  5. Latin Amerika
  6. Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido
  7. ABD
  8. ABD Başkanı Donald Trump

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