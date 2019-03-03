Darbeci Guaido'dan tehlikeli çağrı: Pazartesi ve salı günü...

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guiado, Venezuela'ya geri döneceğini, pazartesi ve salı günü tüm ülkede eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela’ya döneceğini, pazartesi ve salı günü tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.

İnsanları sokağa çağırdı

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador’daki temaslarının ardından yurt dışı yasağına rağmen terk ettiği Venezuela’ya geri döneceğini duyurdu. Venezuela’ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido, pazartesi ve salı günü tüm ülkede sokağa çıkacaklarını belirterek, muhaliflerden, yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi.

Guaido, 23 Şubat’ta Venezuela’ya “insani yardım” sokma girişimleri kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti. Kolombiya’nın ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin’i ziyaret eden Guaido, Ekvador’a geçerek bazı ziyaretler yapmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen Guaido, ABD’nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alıyor.