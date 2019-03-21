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Darbeci Guaido'dan çağrı: Sokağa çıkın ve durdurun!

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden darbeci Juan Guaido, muhaliflere saat 16:00-18:00 arasında trafik ışıkları ve otobüs duraklarına çıkarak trafiği durdurma çağrısı yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Darbeci Guaido'dan çağrı: Sokağa çıkın ve durdurun!

ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor.

"Barışçıl, disiplinli ve organize"

AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. Juan Guiado
  2. venezuela
  3. Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • receprecep14 dk önce
    herhalde vatanını abd ye satıp ihanet ednen gelmiş geçmiş en büyük tarih kitaplarında yerini alacak ve dünya böylesi O .......Ç görmedi diye yazacak
  • abdrhmnabdrhmn49 dk önce
    yahudistan abd sinin yahudinin beslediği o.çocuğu piç bu

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