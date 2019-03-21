Darbeci Guaido'dan çağrı: Sokağa çıkın ve durdurun! Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden darbeci Juan Guaido, muhaliflere saat 16:00-18:00 arasında trafik ışıkları ve otobüs duraklarına çıkarak trafiği durdurma çağrısı yaptı.

ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor. "Barışçıl, disiplinli ve organize" AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

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