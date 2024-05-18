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Gündem Darbeci Erol Özkasnak'tan ayağının tozuyla Erdoğan'a tehdit
Gündem

Darbeci Erol Özkasnak'tan ayağının tozuyla Erdoğan'a tehdit

Yeniakit Publisher
2024-05-18 21:24:00 -
Darbeci Erol Özkasnak'tan ayağının tozuyla Erdoğan'a tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affettiği darbecilerden Erol Özkasnak'tan skandal bir tehdit geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affettiği 28 Şubat darbecileri tahliye oldu.

Darbeci E. Tümgeneral Erol Özkasnak, ayağının tozuyla af kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık bir şekilde tehdit etti.

Bir yıl geç cezaevinden çıkması sebebiyle Erdoğan'ı tehdit eden Erol Özkasnak, "Bu karar, anayasada belirten Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkisinin gereğini yapmasıdır, üstelik bir yıl gecikmeli olarak. Bizim yaşlarımızda bir yıl çok uzun bir süre” ifadelerini kullandı. 

Teşekkürü Özgür Özel'e etti

“Sayın Özgür olmasaydı, ölene kadar burada kalmaya devam edebilirdik” diyen Özkasnak, “Bize en başından beri destek olan Cumhuriyet gazetesine özellikle teşekkür ederiz” dedi.

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