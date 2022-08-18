Darbeci diktatörün laiklik hayali gerçek oldu! "Devletin dini İslam'dır" ibaresi resmen kalktı

Tunus'un darbeyle göreve gelen diktatör cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'daki referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Said, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Tunus'ta tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyleyerek "Tarihi günlerimiz çoktur ve bu yıl ile geçen yılın 25 Temmuz günleri de bunlardandır." dedi.

25 Temmuz'da yapılan referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini ifade eden Said, 25 Temmuz'un anayasa meşruiyeti ile halk meşruiyeti arasındaki uyum günü olduğunun ifade etti.

Said, "Yeni bir seçim yasası oluşturulacak. Seçim yasalarının kurumlar üzerindeki etkisi, anayasanın hükümlerinden az değildir." diye konuştu.

Hak ve özgürlüklerin korunması için Anayasa Mahkemesinin kurulacağını belirten Said, hak ve özgürlüklerin korunacağı ancak toplumsal adaletin daha öncelikli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Tunus'ta artık kapsamlı ulusal yakınlaşmayı sağlayacak politika ve yasamaların zamanı geldiğini dile getiren Said, 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumunu engellemeye çalışanların başarılı olamadığını söyledi.

Anayasa taslağı hazırlama sürecinde tartışmalara neden olan "Tunus'un dini İslam'dır" maddesi, yeni anayasada yer almadı. Bunun yerine yeni anayasa taslağında "Tunus, İslam ulusunun bir parçasıdır." maddesine yer verildi. Darbeci yönetim İslam'ı anayasadan çıkarmak için kelime oyunu yaparak ülkeyi laikçi zihniyete teslim etti!..