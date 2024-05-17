Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affettiği 28 Şubat darbecileri tahliye oldu.

Çetin Doğan ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af kararına ilişkin şımarık ifadeler kullanarak, "Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerine getirdi." demişti.

Darbecinin avukatı Erdoğan'ı tehdit etti!

Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen ise işi bir adım öteye götürüp tehditler savurdu.

Kararı Halk TV canlı yayınında değerlendiren darbecilerin avukatı Ülgen, "Hesap soracağız" diyerek meydan okudu.

"28 Şubat bir darbe hareketi değildir. Bu tamamen siyasi iktidarın kendi uydurduğu, kendi kotardığı ve kendisinin düşündüğü bir şeydi. Hukuk kuralları Çetin Doğan için uygulanmadı. Cumhurbaşkanı 'yeter' dedi diye yetmez. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hesap soracağız."

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