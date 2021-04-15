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Gündem Darbeci amiraller kovuldu
Gündem

Darbeci amiraller kovuldu

Gece yarısı yayınladıkları ihanet bildirisiyle anayasal düzene meydana okuyup, milli iradeyi darbeyle tehdit eden 104 amiral eskisinden 5’inin, görev yaptıkları Piri Reis Üniversitesi’nden kovuldukları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:22:00 -
Darbeci amiraller kovuldu

Gece yarısı yayınladıkları ihanet bildirisiyle milli iradeye meydan okuma küstahlığında bulunan amiral eskileri bir şok daha yaşadı. Anayasal düzene meydana okuyarak, milli iradeyi darbeyle tehdit eden 104 amiral eskisinden 5’inin, görev yaptıkları Piri Reis Üniversitesi’nden kovuldukları ortaya çıktı. Akademik kadroda yer alan emekli amiraller Alaettin Sevim, Serdar Okan Kırçiçek, İbrahim Akın, Hasan Ömer Akdağlı ve Nurhan Kahyaoğlu’nun, muhtıra niteliğindeki bildirinin ardından üniversite ile ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Piri Reis Üniversitesi Genel Sekreteri Yaşar Çatalkaya, muhtıra niteliğindeki bildiriye imza atan emekli amirallerin görevlerine son verildiğini söyledi. Çatalkaya, “Emekli amirallerin bildirisi 4 Nisan’da yayınlanmıştı. 6 Nisan itibariyle görevlerine son verildi” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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