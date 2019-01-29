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Darbeci alay komutanı, parmak izini ve HTS kayıtlarını reddetti

FETÖ'nün darbe girişimi sanıklarından eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen de diğer birçok darbe sanığı gibi savunmasında, hakkındaki suçlamaları ve elde edilen delilleri inkar etme yolunu seçti

29 Ocak 2019 Salı 13:16
Darbeci alay komutanı, parmak izini ve HTS kayıtlarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davada, tutuklu olarak yargılanan eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen de ilk ifadesini, cezaevine girince örgüt talimatı çerçevesinde, sabit delillere rağmen inkar etme yoluna gitti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen deliller kapsamında, haklarında dava açılan sanıklar mahkemelerde hesap veriyor. Darbe sanıklarının birçoğu, yargı karşısında haklarındaki suçlamaları reddedip inkar yolunu seçerken dosyadaki deliller ise bu savunmaların tam aksini belgeliyor.

Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davada, eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen, 22 Ekim 2018'de savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in "Adil Öksüz'ün Sakarya'daki evinde yapılan aramada bulunan bir kitabın 2 sayfasında baş parmak iziniz çıktı. Bu konu hakkında neler diyeceksiniz?" sorusu üzerine Ergezen, bu konudaki suçlamayı kabul etmedi.

Gürlek'in, "11-12 Temmuz'da Akın Öztürk'ün genel sekreteri Ahmet Özçetin kışlaya geliyor ve verilen ifadelerde bu kişinin kayıt yapılmadan kışlaya girişinin sağlanması talimatını vermişsiniz. Neler diyeceksiniz?" sorusuna karşılık Ergezen, neden geldiğinden haberinin olmadığını öne sürdü.

- Ankesörü de reddetti

Mahkeme Başkanı Gürlek'in "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkınızda ankesör soruşturması var. Bir diyeceğiniz var mı?" sözleri üzerine ise Ergezen, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

Ergezen'e, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ile 15-16 Temmuz'da telefon görüşmelerinin bulunduğuna dair HTS kayıtları ve Batmaz'ın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin tespitler de soruldu.

Duruşmada, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "TRT Müdürü" olarak yer aldığı sorulan Ergezen, bu konuda bilgisinin olmadığını dile getirerek, yine inkar yolunu seçti.

Ergezen, örgütün sözde "TSK imamı" firari sanık Adil Öksüz'ün evindeki bir kitapta parmak izinin tespit edildiği rapor ile telefon konuşmalarını ve ankesörlü hattan olan görüşmeleri de reddetti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık eski kurmay albay Hüseyin Ergezen'in yargılanması sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:16
  1. Sakarya
  2. Kahramanmaraş
  3. İstanbul
  4. Darbeci Alay komutanı parmak izini ve HTS kayıtlarını reddetti

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