Darbeci Abdülfettah es-Sisi şaşırtmadı! O ismi kabul etti
Mısır'da darbe ile başa gelen Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'da darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'le görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter ile bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'in Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.
Görüşmede Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.