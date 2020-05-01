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Gündem

Darbe tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:45:00 - 2020-05-01 17:00:26
Darbe tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu

Haddini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Skandal tehditlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında Twitter'dan yaptığı o paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer istikbalimize el uzan olursa, eğer bu ülkeyi karıştırmak için kirli tuzaklar kurulursa; biz o elleri kırar, o tuzakları bozarız"

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