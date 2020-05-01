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Siyaset

Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

CHP Milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun art arda yaptıkları darbe çağrışımı söylemlerine AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:19:00 -
Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini darbe ile tehdit etmesine tepkiler dinmemişken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk Tv'de benzer ifadeler kullanması sert tepkilerin gelmesine neden oldu.

Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in darbe çağrışımı yapan sözlerine Twitter adresi üzerinden yanıt veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir." tepkisinde bulundu.

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