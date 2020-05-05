'Darbe' tartışmaları sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları sonrası, darbe tartışması yaşanıyor.

"Herkes konuştu ama asıl konuşması gereken bir kişi konuşmadı. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu." diyen Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, CHP lideriyle yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

"Belli ki o soruyu bekliyormuş. Çok sert bir karşılık verdi." diyen Selvi'nin, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerinin yer aldığı yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

“Tamamen gereksiz, tamamen lüzumsuz bir tartışma. Allah aşkına, kim darbeyi gündeme getirir? Olmayacak bir şey. Bu ülkede darbe artık olamaz. Bu ülkenin insanları darbeye karşı bedeller ödediler.

Özgür Bey 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi. Darbeye karşı çıkıyordu. Kürsüde ilk konuşanlardandı. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda parlamentoya ilk gidenler CHP milletvekilleridir. Ve şunu da söyleyeyim size: CHP’nin iktidara yakın olduğu dönemlerde maalesef darbeler olmuştur ve darbelerden en büyük mağduriyeti çeken de Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına! Darbeye karşı olanlara, demokrasiyi savunanlara açık çağrımdır: Gelin hep birlikte hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındıralım. TBMM’yi vesayetten kurtaralım. Siyasal partiler yasasını değiştirelim. Milletin vekilini liderler değil, milletin kendisi seçsin. Darbeye ve darbecilere karşı olanlar, darbecilerin bize giydirdiği darbe zırhına da karşı çıkmalılar. Darbeye karşı olmak lafla değil, gerçek bir demokrasiyi ülkeye getirmekle olur”

"Darbe kelimesine dahi tahammülümüz yok"

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarının darbeyle ilgisinin olmadığı konusunda çok net. Peki böyle bir ima olsaydı, CHP Lideri olarak tavrı ne olurdu?

“Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nde darbeyi savunmadı ve savunamaz da... Öyle bir kelimeye tahammülümüz bile yoktur. Ne darbesi?”