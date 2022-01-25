Darbe olmuştu: ABD'den Burkina Faso açıklaması

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Burkina Faso'daki olaylardan derin endişe duyuyor. Askeri yetkililerin hükümeti, ulusal meclisi feshettiklerini ve anayasayı askıya aldıklarını açıklamalarını not ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Kabore'nin 23 Ocak'ta Burkina Faso ordusu mensupları tarafından gözaltına alınmasının da kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kınıyor ve sorumluları gerilimi düşürmeye, Başkan Kabore'ye ve hükümetinin gözaltındaki diğer üyelerine zarar gelmesini önlemeye, sivil hükümete ve anayasal düzene geri dönmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin başta DEAŞ olmak üzere ülkedeki terör gruplarının teşkil ettiği sorunların neden olduğu gerginliği anladığına işaret edilen açıklamada, ordunun kışlalara dönmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Burkina Faso'daki olayların ABD yardımlarını askıya alacak bir noktaya varıp varmayacağını tespit etmek üzere sahadaki durumun yakından izleneceğine işaret edildi.

Burkina Faso'daki darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ise 24 Ocak Pazartesi günü istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.