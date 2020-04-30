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Gündem

Darbe imasında bulunan Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun canlı yayında darbe imasında bulunduğu skandal açıklamaya bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan geldi. Şenocak 15 Temmuz destanını hatırlatarak "Milletimiz buna en son yelteneni, 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:38:00 - 2020-04-30 19:40:23

CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini darbe ile tehdit etmesine tepkiler dinmemişken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk Tv'de benzer ifadeler kullanması bardağı taşıran son damla oldu.

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir"

Toplumun bir çok kesiminde nefret uyandıran açıklamalara en güzel cevaplardan biri de #BizBurdayız etiketiyle AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan geldi. Şenocak demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi CHP zihniyetine tarihi bir hatırlatmada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."

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Yorumlar

puhahahahahaha

İstanbuldan Ankaradan ders almadınız...
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Merdani

CHP iyilikten asla anlamaz. 
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