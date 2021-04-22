‘Darbe imalı bildiri’ soruşturmasında ikinci perde! 6 amiral ve 1 General Ankara’da ifade veriyor

Yeni Akit Ankara

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahanesiyle gece yarısı muhtıra tarzında bildiri yayınlayarak hükümete ayar çekme çabasına giren 104 emekli amiralden geçtiğimiz hafta 14’ü hakim karşısına çıkmış, birçoğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı darbe imalı bildiri soruşturmasında 2. perde başladı.

Evlerinde arama yapıldı!

Gece yarısı bildirisi soruşturmasında ilk etapta 10'u gözaltına alınarak 4'ü ifadeye çağrılarak 14 emekli amiralin ifadeleri alınmıştı. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Ancak alınan ifadeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın genişletilmesine karar vermişti. 6'sı emekli amiral 1'si emekli general olmak üzere 7 kişiyi daha 22 Nisan yani bugün ifadeye çağırmıştı ve sabah saatleri itibarıyla o 7 isim Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiler ve ifade işlemlerine başlandı. İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da bulunuyordu ikametleri bu 7 kişinin. 7 şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konmuştu. Bilgisayar ve cep telefonlarına... İşte o dijital materyaller üzerindeki incelemeler de analizler de devam ediyor.