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Dünya Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme: Bunlara uymayacağım
Dünya

Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme: Bunlara uymayacağım

Ürdün'de darbe girişimi iddiası sonrası evinde gözetim altına alınan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza'nın yeni ses kaydı ortaya çıktı. Prensin Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:38:00 -
Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme: Bunlara uymayacağım

Ürdün'deki darbe girişimi iddialarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Ev hapsinde olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in yeni ses kaydı yayımlandı. Yayımlanan kayıtta Prens, emirlere uymayacağını açıkladı.

"Tabii ki uymayacağım"

Reuters ajansının aktardığına göre muhalefetin yayınladığı ses kaydında Prens Hamza dış dünya ile temas kurmaması yönündeki emirlere uymayacağını söyledi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada eski Veliaht Prens Hamza "Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" ifadesini kullandı.

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