Gabon'daki darbe kalkışmasının lideri tutuklandı!

Gabon Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Radyo İstasyonu basılarak gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin liderinin tutuklandığı, darbe girişimine yardım eden 2 subayın ise öldürüldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, darbeye katılan 4 askerin ülkenin güvenlik hizmetleri tarafından tutuklandığını, bir kişinin kaçmayı başardığını belirtmişti. Sözcü, daha sonra başkent Libreville'de önemli karayollarının ve devlet yayın organlarının kontrolünü geri aldıklarını bildirdi.

Bongo'nun durumu şüpheli gerekçesiyle kalkışma yaptılar

Gabon’da sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Gabon’un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi’nden Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, 'Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti. Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00'te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini belirtmişti.

Ali Bongo'nun tedavisi Fas'ta sürüyor

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo, Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas'ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo, konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.

Bongo ailesi, yarım yüzyıldır Gabon'u yönetiyor. Ali Bongo, 2009'da vefat eden babasının yerine cumhurbaşkanı oldu. Bongo, 2016 seçimlerinde tekrar başa geldi ancak seçimleri tekrar kazanması ile ilgili dolandırıcılık iddiaları ortaya atıldı.