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Dünya Darbe girişimi sonrası Putin'den ilk açıklama
Dünya

Darbe girişimi sonrası Putin'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:14:00 - 2023-06-24 10:27:23

Rusya Devlet Başkanı Putin, darbe girişiminden sonra yaptığı ilk açıklamada birlik mesajı vererek, "Şu an birlik içinde olmalıyız" dedi.

Rusya, darbe girişimi ile sarsıldı.

Paralı asker şirketi Vagner'in girişiminden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ilk açıklamalarını yapıyor.

"Şu an birlik içinde olmalıyız"

Putin'in açıklamaları şu şekilde:

"Şu an birlik içinde olmalıyız. Düşmanlığımız her zayıflığımızı kullanarak birliğimizi yok etmeye çalışıyor.
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"Bu Rusya’ya darbedir"

Karşımızda olan tam da hainlik. Biz askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz aslında Wanger güçleri de Rusya’nın birliği için hayatını veriyordu. Ama onların arasında hainler var. Herhangi bir iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya’ya darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

Bize hem kamuoyu hem de halkımızın önünde cevabını verecekler. Biliyorsunuz Moskova bölgesinde şu ab aktiftir.

Şu an ben sadece askeri temsilci olarak değil Rusya vatandaşı olarak size söz veriyorum ki elimden geleni yapacağım. Yeter ki halkımın güvenliği sağlansın. Bu suçu işleyenlere seslenmek istiyorum; bu hatadan lütfen çekilin. Bu suçu yapmayın."

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Yorumlar

mevhibe inal

Dayan Putin. Global Çete gemi azıya aldı

TALAT

BİZ FETÖYÜ BÜTTÜK, KAZIĞINI YEDİK. RUSYA WAGNERİ BÜYÜTTÜ KAZIĞIYLA UĞRAŞIYOR. ABD BİZDE FETÖ YE RUSYADA WAGNERE NEDEN FARKLI CORAFYALARDA SESSİZ KALDI? LİBYADA HAFTERİN YANINDA HEM WAGNER HEMDE ABD FRANSA VARDI.
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