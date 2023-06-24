Darbe girişimi sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya, darbe girişimi ile sarsıldı.

Paralı asker şirketi Vagner'in girişiminden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ilk açıklamalarını yapıyor.

"Şu an birlik içinde olmalıyız"

Putin'in açıklamaları şu şekilde:

"Şu an birlik içinde olmalıyız. Düşmanlığımız her zayıflığımızı kullanarak birliğimizi yok etmeye çalışıyor.

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"Bu Rusya’ya darbedir"

Karşımızda olan tam da hainlik. Biz askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz aslında Wanger güçleri de Rusya’nın birliği için hayatını veriyordu. Ama onların arasında hainler var. Herhangi bir iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya’ya darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

Bize hem kamuoyu hem de halkımızın önünde cevabını verecekler. Biliyorsunuz Moskova bölgesinde şu ab aktiftir.

Şu an ben sadece askeri temsilci olarak değil Rusya vatandaşı olarak size söz veriyorum ki elimden geleni yapacağım. Yeter ki halkımın güvenliği sağlansın. Bu suçu işleyenlere seslenmek istiyorum; bu hatadan lütfen çekilin. Bu suçu yapmayın."