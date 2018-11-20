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Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale

Muş Varto'da dar sokakta bulunan bir binada çıkan yangına, itfaiyenin yanı sıra TOMA ile de müdahale edildi.

20 Kasım 2018 Salı 12:49
Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale

Muş'un Varto ilçesinde meydan gelen yangına Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

İlçenin Kültür Mahallesi Aşağı Çarşı Sofular Sokakta, İsa Öztürk’ün işlettiği kahvehanede sabah saatlerinde aniden dumanlar yükselmeye başladı. Arka kısımda bulunan tandır evinin bacasından yükselen kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdehale etti. Sokakların dar olması nedeniyle itafiye ekiplerinin giremediği binanın arka kısmındaki alevlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi. İtfaiye ve TOMA'nın karşılıklı su sıkması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Korkulu anların yaşandığı yangında emniyet yetkililerine teşekür eden esnaftan Kemal Işıklaş, "Saat 07.30'da iş yerimi açtığım sırada bir anda dükkânıma bitişik olan kahvehanede dumanların yükseldiğini gördüm. İtfaiyeye haber verdik. Fakat sokaların dar olaması nedeniyle itfaiye aracı binanın arka tarafına giremedi. Bu kez emniyetten gelen TOMA yangına su sıktı ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı" diye konuştu.

Varto Belediyesi İtfaiye Müdürü Kamer Bingöltekin ise "Yangın ihbarını alır almaz kısa sürede olay yerine geldik. Ancak sokakların dar oluşu nedeni ile itfaiye aracımız giremez oldu. Vatandaşların bazen tepkilerini alıyoruz. Ama sokaklar çalışmamıza engel oluyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplumsal müdahale aracı bize destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:49
  1. Bingöl
  2. Muş
  3. Mısır Mursi Sisi İflas
  4. Varto
  5. Yangın
  6. söndürme çalışmaları
  7. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
  8. Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA)

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