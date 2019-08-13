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Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Galatasaray Teknit Direktörü Fatih Terim’in geçirdiği Dar kanal ameliyatı sonrası dar kanal ameliyatının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır? dar kanal ameliyatı belirtileri neler?

13 Ağustos 2019 Salı 09:24
Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Galatasaray Teknit Direktörü Fatih Terim’in geçirdiği Dar kanal ameliyatı sonrası dar kanal ameliyatının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır? dar kanal ameliyatı belirtileri neler?

Dar kanal kişide her zaman şikayetlere neden olmayabilir. Ancak sırtta ağrı veya his kaybı; bacaklarda ağrı, kramp, uyuşma kuvvetsizlik; idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşanabilir. Uzun süre oturma veya ayakta kalma nedeniyle şikayetler fazlalaşabilir. Mevcut şikayetler gelip gidebilir ve zaman içinde değişen şiddetlerle devam edebilir. Öne eğilmek ya da oturmak spinal kanal çapını artıracağından ağrının azalmasını veya tamamen kaybolmasını sağlayabilir.

Dar kanal nasıl teşhis edilir?

Öncelikle doktorunuzun sorularına şikayetlerinizle ilgili ayrıntılı bilgi vermelisiniz. Röntgen filmleri çekilerek daralmış disk aralıkları ya da kalınlaşmış faset eklemlerine bakılabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) sayesinde son derece detaylı olarak spinal kanaldaki darlık ve omuriliğin sıkışma durumuna dair bilgi edinilebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya lomber miyelogram da aynı şekilde detaylı görüntüler elde etmek için kullanılabilir. Bu çalışmaların her biri spinal kanal darlığı ve sinir kökü basısının varlığı, yeri ve ciddiyeti ile ilgili bilgiler sağlayabilir.

Dar kanal için tedavi yöntemleri nelerdir?

Doktorunuz ağrıya sebep olarak lomber dar kanal tanısını koyduktan sonra öncelikle cerrahi olmayan tedavileri deneyecektir.

Lomber dar kanalda cerrahi olmayan tedavi yöntemleri nelerdir?

Lomber dar kanalda cerrahi olmayan tedaviler arasında inflamasyonu azaltan anti-inflamatuar ilaçlar veya ağrı kesiciler sayılabilir. Esneklik, kuvvet ve kondisyonunuzun korunması ve artırılması yoluyla günlük aktivitelerinizi kolaylaştırması için fizik tedavi seçeneği de düşünülebilir. Spinal enjeksiyonlar da (epidural kortizon enjeksiyonları) önerilebilir.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:24
  1. Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

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