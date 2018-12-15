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Dar gelirliye ‘ön ödemeli’ konut müjdesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ile hem dar gelirli vatandaşlara hem de orta gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize hitap eden konut projeleri için de farklı bir yöntem çalışıyoruz. Bugünkü TEFE-TÜFE sisteminin dışında daha farklı bir yöntem çalışıyoruz" dedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:25
Dar gelirliye ‘ön ödemeli’ konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk 100 günlük planlarının yüzde 98’ini gerçekleştirdiklerini, ikinci 100 günlük icraatların da büyük bir kısmına başladıklarını ifade etti. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi veren Kurum, en son çıkan yasada kentsel dönüşümü yapacak firmaların belli teknik ve mali yeterlilikleri sağlaması ya da tamamlama sigortası yapma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, “Kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağduriyetini engelleyeceğiz” diye konuştu. Kurum, Bakanlığın bağlı kuruluşu TOKİ ile yaptıkları çalışmalara değinirken, “TOKİ ile hem dar gelirli vatandaşlara hem de orta gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize hitap eden konut projeleri için de farklı bir yöntem çalışıyoruz. Bugünkü TEFE-TÜFE sisteminin dışında daha farklı bir yöntem çalışıyoruz” dedi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Ön ödemeli bir süreç yürüteceğiz. Neticede TOKİ bugüne kadar konut sektörüyle alakalı alt gelir gurubuna hitap eden vatandaşlarımız için çok büyük projeler gerçekleştirdi. Bunu biraz daha ileriki süreç için düşünüyorum. Aileler çocukları için TOKİ’den bir sertifika alacaklar. Örneğin bireysel emekliliğe giriyoruz, diyoruz ki ‘Bunu aldığımızda 10 sene sonra çocuğum için bir emeklilik süreci başlatıyorum.’ TOKİ’de de bir ön ödemeli, ileriki süreçte konutu alacağı belli olduğu bir proje bu. Talep toplayacağız. Gelen talebe göre belli şehirlerimizde projeler yapacağız.”  

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:25
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kentsel dönüşüm
  3. TOKİ

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